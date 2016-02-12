港报社评：经济挑战严峻，香港不能再乱--文汇报2月12日

猴年首个交易日，港股一度急挫逾800点，收市下跌近4%，跌至逾3年半低位，更是22个农历年开年表现最差。环球经济增长放缓，金融市场存在不稳定因素，港股波动在所难免，反映猴年香港经济面临的挑战和困难不容低估，投资者应小心为上，持盈保泰，灵活变通，适应各种变化。香港更要保持平安稳定的投资环境，杜绝任何骚乱，以免打击投资者的信心，增加市场的动荡因素。

港股在猴年首个交易日不仅未能开出红盘，且「开黑收黑」，蓝筹近全线下挫，汇控、渣打、腾讯股价均大幅下跌，创下近年新低，市场对后市并不乐观。有财经人士预计，港股短期有可能下试18,000点低位。昨日适逢港交所举行猴年开市仪式，行政总裁李小加亦指，市场坏消息很多，相信是挑战和困难的一年；主席周松岗则预期市况将持续波动；财经事务及库务局局长陈家强就提醒市场做好风险管理。其实，港股未能开红盘是预料中事，因为近日欧洲银行股暴跌，已经引发欧美股市全线下挫。港股结束春节假期重新开市，承接外围不利消息应声下跌是正常反应。

自去年以来，受油价、商品价格下跌、汇率波动及中国内地经济放缓等多种因素影响，环球经济有陷入新一轮危机的风险。欧洲银行业受到的冲击首当其冲，目前正处于内忧外患的困境；新兴经济体受到本币贬值、油价下跌的打击更大，经济放缓趋势短期内难以扭转。环球经济不景，在全球高度一体化的情况下，美国不能再独善其身， 美联储主席耶伦日前在国会作证时表示，尽管美国经济有望保持增长，但近期美国金融环境有所收紧、经济前景不确定性增加。

股市是经济的风向标，经济每下愈况，股市不可能脱离经济基本面。香港作为细小的开放型经济体，经济和股市的状况都与外围息息相关，外围市况风高浪急，投资者必须未雨绸缪，谋定而后动，首先要避免损失。所幸的是，香港经济基础稳固，拥有良好金融基建，而且香港经历过多次经济和股市的起跌，投资者见惯风浪，有足够的信心和定力应付挑战，只要做好投资风险管理，相信可以渡过难关。

社会安稳、法治良好，是香港多年来吸引投资、克服困难的重要条件和优势，越是经济不稳，社会能否保持稳定，越显得重要。但是，近日旺角发生的暴乱，即使未对港股走势产生即时影响，却影响香港的国际形象，动摇外来投资者的信心，对香港长远发展构成不利。绝对不能容许一小撮暴徒的违法激进行为，令香港的繁荣稳定、安居乐业毁于一旦。全港市民必须坚决抵制任何暴力行为，扞卫香港的法治安宁，为经济复苏、重振股市营造有利环境。

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