港报社评：危机在前头，须向暴力说不--明报2月12日

旺角血腥一夜，暴烈程度令人震惊，许多市民都慨叹「香港搞到咁样」，唏嘘忧心不已。近年激进势力冒起，抗争手法愈趋激烈，他们罔顾法纪，视挑战公权力为理所当然。旺角当晚的无法无天行径，绝大多数人都说不能接受，不过，有政治人物和学者不仅未强烈谴责暴力，还就暴乱成因有诸多说词，转移视线，模糊暴力，情况会否进一步姑息养奸，值得关注。旺角一役的暴力，已经把香港推向治乱安危的临界点，整体社会应该毫不含糊地与暴力切割，压缩激进势力的空间，以免出现暴力主导香港事态的局面。

本土民主前线燃点旺角血腥暴烈之火，他们借口扞卫无牌熟食小贩在闹市街头摆卖，实际鼓动在场群衆参与抗争；事实上，他们与食环署人员争执、与到场维持秩序的警员对峙，都摆出高姿态，有唯恐局势不乱之嫌，小贩在这种情况下，根本不可能做生意，因此，本土民主前线的激进做法与所说目的，根本是两回事；至于他们用车辆运来装备，「武装」成员与警方对峙、对抗，更是确切反映他们以暴力手段冲击警队的部署。

这种利用议题制造事端，并有准备与警队暴力冲突的计算，乃1966、67年暴动之后所仅见，而从本土民主前线领头人「宁为玉碎，不作瓦全」的宣示，说明暴力路线是他们的抉择。可以说，近年在社会上激荡的激进氛围，本土民主前线是个中代表，加上他们排拒内地，对这股激进势力会否推动分裂甚而「港独」，已经予人多所联想或授人以柄。

本土若反映对香港的珍惜和关顾，并正确运用，不难成为推动港人认同和社会进步的动力，但是现在本土民主前线的所谓「本土」，实际上针对内地，歧视和排拒内地人，而且他们每次行动都展示暴力，例如在所谓「光复行动」中攻击内地旅客等。本土民主前线刻意把自己与暴力联系起来，而且手段愈趋暴烈，使市民在认知里把「本土」与「暴力」等同起来。这是使「本土」污名化，窒碍了真正本土可能对社会发挥正能量的效用。

旺角血腥一夜之后，不同立场的人，取态各异，个别激进政客趁机把责任推向特首梁振英或管治失效，进而合理化甚而美化暴力，他们政治先行，只问立场、不问是非对错，此乃激进政客本色，人们心中有数；只是，个别学者或资深政治人物，对于谴责暴力同样高高举起，轻轻放下，话锋一转，矛头直指梁振英或政府，甚至说到非暴力争取无效，暴力就是答案，云云。这是变相鼓励「暴力有理」，会释出错误信息，让激进势力认为吾道不孤，会否衍生姑息养奸效果，值得关注。

香港社会历来多元化、多样化，意见取向虽然不同，但是会严格按既定机制处理，最重要是在法治内寻求妥协并解决，不过，近年既定机制宛如失去了解决争议的能力。激进势力虽然口口声声珍惜法治的核心价值，但是他们经常游走法律边缘，挑战公权力的执法底线，今次旺角一场使人震惊的暴乱，严格而言是近年对一些激进势力、人物的行径尽量容忍的后遗症，以至出现法不责衆、激进势力以为可以凌驾法纪之上的现象。社会乱象纷呈，与此有很大关系。

香港各方面深层次矛盾，并非一时三刻可消解，香港现在宛如一个火药库，一桩小事随时都可能演变至不可收拾，小贩摆卖问题发展成为血腥暴乱，就是活生生事例，可以说，以香港事态纷繁而敏感，危机在前头。因此，整体社会务必小心应对，以免使香港陷于万劫不复景况。就此，社会应该凝聚共识，首先是坚持法纪，必须按法律办事；其次是要大声向暴力说不，整体社会与暴力划清界线，强烈谴责暴力行径，要让激进势力知道，他们的暴力行径不会得到认同，并会被市民唾弃，藉此压缩激进势力的空间，避免出现暴力把香港引向死胡同的局面。

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