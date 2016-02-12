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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 09:59 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在亚洲时段持稳，隔夜跌至125.80

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  *  欧元兑日圆隔夜低见125.80，受美元兑日圆下挫拖累
  *  欧元稍晚反弹至127.95，之后持稳在126.80-127.40
  *  该区间目前或可守住，市场仍关注美元兑日圆走势 
  *  小时图一目均衡转换线切入位在127.10，一目均衡基准线切入位在1
26.87
  *  隔夜下跌强化了欧元兑日圆处于下行趋势的观点
    (完)
      
      
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 (翻译 张荻；审校 徐文焰)

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