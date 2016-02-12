《汇市简讯》欧元/日圆在亚洲时段持稳，隔夜跌至125.80

0142GMT * 欧元兑日圆隔夜低见125.80，受美元兑日圆下挫拖累 * 欧元稍晚反弹至127.95，之后持稳在126.80-127.40 * 该区间目前或可守住，市场仍关注美元兑日圆走势 * 小时图一目均衡转换线切入位在127.10，一目均衡基准线切入位在1 26.87 * 隔夜下跌强化了欧元兑日圆处于下行趋势的观点 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻；审校 徐文焰)