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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 10:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆趋稳，但市场仍惴惴不安

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* 美元/日圆持稳在112日圆，但市场仍紧张，交投清淡

* 波动区间较大，介于111.88-112.65

* 小时图一目均衡云区下行至113.59-114.18，之后到112.37-113.19

* 日股走势持续令美元/日圆承压，日经指数稍早跌破15,000点，目前在该水准上方，但仍跌4.1%

(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 许娜)

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