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货币新闻 | 2016年 2月 12日 星期五 10:32 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及一周高点，本周可望涨近1%

近月玉米 本周跌近1.5%，为连续第二周下跌。

近月小麦 本周跌1.5%，亦为连续第二周下跌。

美国农业部周四早上表示，一周大豆出口销售总计为60.1万吨（包括新作和旧作）。

这比预期的30万至60万吨的最高预估值还高，且远高于一周前的2.21万吨。

美国农业公布一周玉米出口销售34.61万吨，远低于预估的80万至110万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 459.25 1.00 +0.22% -0.43% 470.85 36

CBOT玉米 360.50 0.25 +0.07% +0.07% 362.90 32

CBOT大豆 874.50 1.00 +0.11% +1.42% 872.44 53

CBOT稻米 $10.93 -$0.09 -0.77% +1.58% $11.26 43

美国原油 $27.61 $1.40 +5.34% +0.58% $31.20 36

汇率

欧元/美元 $1.130 -$0.002 -0.17% +0.12%

美元/澳元 0.711 0.000 +0.00% +0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/戴素萍 审校 张涛/于春红)

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