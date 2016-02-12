基金观点：美联储升息预期降温导致债券投资策略调整--贝莱德

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透纽约2月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock) 首席固定收益分析师Jeffrey Rosenberg周四表示，该部门正在调整在债券市场的投资方式，以因应对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要放松货币政策这一新预期。
Rosenberg称，美元承受的升值压力，因为市场对美联储升息预期降温而得到缓解。他认为这一事实有利于增加对非美元计价固定收益资产和新兴市场债券的投资。
投资策略的调整是基于债券市场对美联储在2016年升息几率的重新评估、以及日本央行上个月实施负利率政策而进行的。
Rosenberg在一篇展望文章中指出，根据目前对利率将在更低水平保持更长时间的看法，他更加青睐短期债券产品。
他表示，他率领的团队目前偏好买入美国以外发达市场资产的策略，并认为新兴市场主权债券的前景更加光明。(完)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。