基金观点：美联储升息预期降温导致债券投资策略调整--贝莱德

路透纽约2月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock) 首席固定收益分析师Jeffrey Rosenberg周四表示，该部门正在调整在债券市场的投资方式，以因应对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要放松货币政策这一新预期。

Rosenberg称，美元承受的升值压力，因为市场对美联储升息预期降温而得到缓解。他认为这一事实有利于增加对非美元计价固定收益资产和新兴市场债券的投资。

投资策略的调整是基于债券市场对美联储在2016年升息几率的重新评估、以及日本央行上个月实施负利率政策而进行的。

Rosenberg在一篇展望文章中指出，根据目前对利率将在更低水平保持更长时间的看法，他更加青睐短期债券产品。