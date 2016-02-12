韩国金融市场：韩股跟随全球颓势挫逾1%，韩元走贬

Kim称，除非韩股综合股价指数跌至1,800点左右，否则不太可能寻获底部。

但汽车类股上涨，因市场预计日圆走强将令该类股减少一些竞争压力，并缓解利润率的压力。

开城工业园区的几家主要企业股价大跌，Romanson Co Ltd 重挫8.8%。

朝鲜(北韩)周四宣布将驱逐开城工业区所有韩方工作人员，并冻结园区内企业的所有资产。朝鲜称韩国有关暂停园区运营的决定“是宣战”。韩国周三宣布暂停开城工业区的运营，以回应朝鲜周末发射火箭的行为。