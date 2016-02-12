韩国金融市场：韩股跟随全球颓势挫逾1%，韩元走贬

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
Kim称，除非韩股综合股价指数跌至1,800点左右，否则不太可能寻获底部。
医药用品类股指数 领跌大盘，重挫8.7%。
但汽车类股上涨，因市场预计日圆走强将令该类股减少一些竞争压力，并缓解利润率的压力。
现代汽车 劲扬4.6%，起亚汽车 大涨6.2%。
大宇国际 劲升12.8%，此前公布在其缅甸气田发现更多天然气。
开城工业园区的几家主要企业股价大跌，Romanson Co Ltd 重挫8.8%。
朝鲜(北韩)周四宣布将驱逐开城工业区所有韩方工作人员，并冻结园区内企业的所有资产。朝鲜称韩国有关暂停园区运营的决定“是宣战”。韩国周三宣布暂停开城工业区的运营，以回应朝鲜周末发射火箭的行为。
国防类股表现强劲，Victek Co Ltd 和Speco 分别大涨23.7%和22%。
外资抛盘打压大盘指数，早盘中段，外资卖超982亿韩元(8,144万美元)韩股。
韩元 微幅下滑，因外资抛售韩国股票和债券，同时进口商逢低买入美元。
韩元兑美元 报1,206.8，较周四收盘价1,202.5下跌0.4%。
三年期公债3月期货 跌0.06点至110.31。
0228GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,206.8 1,202.5
日圆/韩元 10.7467/584 10.6692
韩国公债期货 * 110.31 110.37
韩国综合股价指数 1,836.09 1,861.54 *
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 戴素萍/许娜)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64