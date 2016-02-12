版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 11:09 BJT

韩国金融市场：韩股跟随全球颓势挫逾1%，韩元走贬

Kim称，除非韩股综合股价指数跌至1,800点左右，否则不太可能寻获底部。

医药用品类股指数 领跌大盘，重挫8.7%。

但汽车类股上涨，因市场预计日圆走强将令该类股减少一些竞争压力，并缓解利润率的压力。

现代汽车 劲扬4.6%，起亚汽车 大涨6.2%。

大宇国际 劲升12.8%，此前公布在其缅甸气田发现更多天然气。

开城工业园区的几家主要企业股价大跌，Romanson Co Ltd 重挫8.8%。

朝鲜(北韩)周四宣布将驱逐开城工业区所有韩方工作人员，并冻结园区内企业的所有资产。朝鲜称韩国有关暂停园区运营的决定“是宣战”。韩国周三宣布暂停开城工业区的运营，以回应朝鲜周末发射火箭的行为。

国防类股表现强劲，Victek Co Ltd 和Speco 分别大涨23.7%和22%。

外资抛盘打压大盘指数，早盘中段，外资卖超982亿韩元(8,144万美元)韩股。

韩元 微幅下滑，因外资抛售韩国股票和债券，同时进口商逢低买入美元。

韩元兑美元 报1,206.8，较周四收盘价1,202.5下跌0.4%。

三年期公债3月期货 跌0.06点至110.31。

0228GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,206.8 1,202.5

日圆/韩元 10.7467/584 10.6692

韩国公债期货 * 110.31 110.37

韩国综合股价指数 1,836.09 1,861.54 *

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 戴素萍/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐