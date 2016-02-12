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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 11:23 BJT

日本股市：日圆升势打压日经指数挫逾5%，恐创2008年来最大周线跌幅

日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆 最低跌至110.985日圆，为2014年10月以来最低，因围绕全球经济放缓的担忧，和对银行系统压力加剧的担心，增加对避险资产的买需。美元最新报112.24日圆。

交易商称，投资者担心若日圆继续走强，那么期望获利增长的日本出口商恐将受创。

汽车类股受挫，丰田汽车 大跌6.5%，本田汽车 挫跌4.8%。

美元隔夜跳涨，令人臆测日本当局会询问汇率情况，当局经常在此举之后进行市场干预。一位政府官员周五拒绝就干预市场置评。

“只要市场对当局干预的猜测依然存在，投机客就可能会测试日本央行是否会真的行动，所以我们预期股市还将出现一波下跌，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。“如果央行干预了市场，可能会成为短期内的‘止痛药’但效果或许不会持久。”

东证股价指数33个分项指数全数下跌，券商类股表现逊色。

东证股价指数 重挫5.6%至1,194.71点，JPX-日经400指数 下挫5.7%报10,763.98点。(完)

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