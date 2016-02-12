日本股市：日圆升势打压日经指数挫逾5%，恐创2008年来最大周线跌幅

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆 最低跌至110.985日圆，为2014年10月以来最低，因围绕全球经济放缓的担忧，和对银行系统压力加剧的担心，增加对避险资产的买需。美元最新报112.24日圆。
交易商称，投资者担心若日圆继续走强，那么期望获利增长的日本出口商恐将受创。
汽车类股受挫，丰田汽车 大跌6.5%，本田汽车 挫跌4.8%。
美元隔夜跳涨，令人臆测日本当局会询问汇率情况，当局经常在此举之后进行市场干预。一位政府官员周五拒绝就干预市场置评。
“只要市场对当局干预的猜测依然存在，投机客就可能会测试日本央行是否会真的行动，所以我们预期股市还将出现一波下跌，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。“如果央行干预了市场，可能会成为短期内的‘止痛药’但效果或许不会持久。”
东证股价指数33个分项指数全数下跌，券商类股表现逊色。
东证股价指数 重挫5.6%至1,194.71点，JPX-日经400指数 下挫5.7%报10,763.98点。(完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64