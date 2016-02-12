日本股市：日圆升势打压日经指数挫逾5%，恐创2008年来最大周线跌幅

日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆 最低跌至110.985日圆，为2014年10月以来最低，因围绕全球经济放缓的担忧，和对银行系统压力加剧的担心，增加对避险资产的买需。美元最新报112.24日圆。