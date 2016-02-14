主要国家经济指标预测--2月15日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- -0.5% 0200 新西兰公债海外持有比例 1月 -- 63.8% 0300 韩国L货供额 12月 -- +7.8% 0430 日本工业生产修正值 12月 -- -1.4% 产能利用率指数(较前月) 12月 -- -0.1% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差236 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 +1.4% +1.6% (较上年同期) 5.2% +5.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月14日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -1.3% -- 进口物价(较上年同期) -6.1% -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.4% -0.3% (环比年率) -1.4% -1.2% 2月12日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.6% +3.0% 投资性房屋融资 +0.6% -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 50.0 -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 41.6 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 36.3 -- 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.3% 0700 德国CPI(较前月) 1月终值 -0.8% -0.8% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -0.4% -- (较上年同期) -1.0% -- 0630 法国非农就业岗位 第四季修正值 +0.2% -- 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 +0.1% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.2% 0930 英国建筑业产出(较前月) 12月 +1.5% +1.5% (较上年同期) +0.5% +0.7% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.5% 1000 欧元区工业生产(较前季) 12月 -1.0% +0.3% (较上年同期) -1.3% +0.8% 1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.1% -1.4% 出口物价(较前月) -0.8% -0.9% 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.2% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% 持平 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 90.7 92.0 现况指数 105.8 105.0 预期指数 81.0 82.0 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.1% +0.1% (完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。