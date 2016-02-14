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亚洲 | 2016年 2月 15日 星期一 07:50 BJT

****主要国家经济指标预测--2月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月15日(一)
    0030 澳洲新车销售                                1月         --        -0.5%
    0200 新西兰公债海外持有比例                      1月         --        63.8%
    0300 韩国L货供额                                12月         --        +7.8%
    0430 日本工业生产修正值                         12月         --        -1.4%
             产能利用率指数(较前月)                 12月         --        -0.1% 
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         12月         --      顺差236     
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第四季       +1.4%       +1.6%
                       (较上年同期)                             5.2%       +5.7%
                           
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    2月14日(日)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    1月       -1.3%         --
             进口物价(较上年同期)                              -6.1%         --
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季       -0.4%       -0.3%
                              (环比年率)                       -1.4%       -1.2%
    
    2月12日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                 12月      +2.6%      +3.0%
             投资性房屋融资                                     +0.6%        -- 
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月       50.0        -- 
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月       41.6        -- 
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月       36.3        --
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值      +0.3%      +0.3%
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.3%
    0700 德国CPI(较前月)                           1月终值      -0.8%      -0.8% 
                (较上年同期)                                    +0.5%      +0.5% 
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                1月      -0.4%        -- 
                               (较上年同期)                     -1.0%        --  
    0630 法国非农就业岗位                     第四季修正值      +0.2%        -- 
    0900 意大利GDP(较前季)                      第四季初值      +0.1%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.2%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       12月      +1.5%      +1.5%
                       (较上年同期)                             +0.5%      +0.7%
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第四季初值      +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  +1.5%      +1.5%
    1000 欧元区工业生产(较前季)                       12月      -1.0%      +0.3%
                       (较上年同期)                             -1.3%      +0.8%
    1330 美国进口物价(较前月)                           1月     -1.1%      -1.4%
             出口物价(较前月)                                   -0.8%      -0.9%
    1330 美国零售销售(较前月)                           1月     +0.2%      +0.1% 
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.1%       持平
    1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数          2月初值      90.7       92.0
                                  现况指数                      105.8      105.0
                                  预期指数                       81.0       82.0 
    1500 美国企业库存(较前月)                          12月     +0.1%      +0.1% (完)

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