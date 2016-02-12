澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆周线料深跌，因避险情绪高涨

澳元兑日圆 跌至79.51日圆，周四时曾挫跌至四年来低位77.57日圆。本周料将重现上周下跌3.6%的颓势。

澳元如今在短短两周内下跌了7日圆，且有可能跌至2012年6月的低位74.42日圆。

新西兰元兑日圆 跌至74.91日圆，接近周四创下的六个月低位73.19日圆。本周迄今下跌了3.3%。

澳元兑美元 表现较佳，报约0.71美元，已弹离隔夜低位0.6984美元。

澳元/美元本周上涨0.5%，由于美债收益率下跌及揣测美联储今年将无法升息，损及美元。

澳元兑美元的阻力位在0.7153美元；若跌破0.6973美元，则将下探七年低位0.6827美元。

新西兰元兑美元 在连四日上涨后下跌。新西兰元在触及0.6740后，小跌至0.6674。(完)

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