企业并购：星展、华侨银行及宝盛集团竞购巴克莱亚洲财管业务--消息

该项业务位于新加坡，银行业人士对其估价大约为6亿美元。消息人士表示，第一轮竞标是在上周提交的。由于交易谈判事关机密，消息人士拒绝具名。

熟悉出售进程的消息人士此前曾告诉路透，瑞士信贷 也在考虑竞购巴克莱的财富管理部门，但尚不清楚该行是否提交了报价。瑞信拒绝发表评论。(完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)