企业并购：星展、华侨银行及宝盛集团竞购巴克莱亚洲财管业务--消息

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透新加坡2月12日 - 知情消息人士称，新加坡星展集团控股 和华侨银行 以及瑞士宝盛集团 已经提交非约束性报价，欲收购巴克莱的亚洲私人财富管理业务。
该项业务位于新加坡，银行业人士对其估价大约为6亿美元。消息人士表示，第一轮竞标是在上周提交的。由于交易谈判事关机密，消息人士拒绝具名。
星展集团、华侨银行、宝盛集团及巴克莱均拒绝置评。
熟悉出售进程的消息人士此前曾告诉路透，瑞士信贷 也在考虑竞购巴克莱的财富管理部门，但尚不清楚该行是否提交了报价。瑞信拒绝发表评论。(完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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