日本央行总裁黑田东彦认为，是投资者“过度”避险推低了全球股市，不认同外界的指责。他并重申，日本央行必要时将毫不迟疑地进一步扩大货币刺激政策，以达成其2%通胀目标。

澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，该国经济应该会继续以温和速度成长，矿业投资下降被其它领域的成长所抵消。史蒂文斯在众议院经济事务常务委员会听证会上还重申，必要时有进一步降息的空间。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四继续在国会出席听证会，她反复强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲以及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示，欧元区通胀率可能在今年上半年跌到负值，但顽固通缩的威胁已得以避免，物价将在下半年上升。

瑞士央行总裁乔丹在接受一家杂志的采访时表示，该央行不排除将利率在负区域进一步调降的可能性，但警告欧洲的动荡可能会重振瑞郎的避险地位。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点

基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点

担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点

短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点