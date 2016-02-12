日本债市：获利了结拖累公债下跌，收益率弹离纪录低点

周五财务省进行的增强流动性公债标售，需求平平，也抑制了人气。

但五年债收益率仍牢牢锁定在负值区域，凸显了日本央行超宽松货币政策的强大向下拉力。五年期公债收益率 涨6个基点至负0.165%，周三曾触及负0.265%，创纪录最低。