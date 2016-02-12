日本债市：获利了结拖累公债下跌，收益率弹离纪录低点

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
周五财务省进行的增强流动性公债标售，需求平平，也抑制了人气。
但五年债收益率仍牢牢锁定在负值区域，凸显了日本央行超宽松货币政策的强大向下拉力。五年期公债收益率 涨6个基点至负0.165%，周三曾触及负0.265%，创纪录最低。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.170% +5.0 -0.220%
五年期公债 -0.145% +8.0 -0.225%
10年期公债 0.065% +6.0 0.005%
20年期公债 0.790% +6.0 0.730%
30年期公债 1.105% +3.5 1.070%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.23 -0.66 151.89
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64