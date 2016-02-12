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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 13:12 BJT

日本债市：获利了结拖累公债下跌，收益率弹离纪录低点

周五财务省进行的增强流动性公债标售，需求平平，也抑制了人气。

但五年债收益率仍牢牢锁定在负值区域，凸显了日本央行超宽松货币政策的强大向下拉力。五年期公债收益率 涨6个基点至负0.165%，周三曾触及负0.265%，创纪录最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.170% +5.0 -0.220%

五年期公债 -0.145% +8.0 -0.225%

10年期公债 0.065% +6.0 0.005%

20年期公债 0.790% +6.0 0.730%

30年期公债 1.105% +3.5 1.070%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.23 -0.66 151.89

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍)

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