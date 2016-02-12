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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 14:18 BJT

标题新闻：日本邮政银行12月底日本公债持仓占投资组合比重降至40.8%，2015年3月末时为51.8%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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