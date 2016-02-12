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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 14:21 BJT

澳洲股市：收跌1.2%；本周累计下跌4.2%

路透悉尼2月12日 - 澳洲股市周五收盘下跌1.2%，在两年半低点附近徘徊，金融和消费必需品类股领跌。

指标S&P/ASX 200指数 收跌55.8点至4,765.30点，回吐上日全部涨幅。

该指数在过去10个交易日中有七日下跌，因对全球增长的担忧重燃，投资者也在担心澳洲银行股的营收和派息放缓。

该指数本周累计下跌4.2%，创1月8日以来的最大周线跌幅。(完)

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