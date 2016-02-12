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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 14:27 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆走势主导市场

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* 美元兑日圆下跌0.1%，欧元兑美元下滑0.15%，新西兰元兑美元下挫0.66%，澳元兑美元下跌0.11%

* 美元兑坡元涨0.45%，美元兑印尼卢比升0.22%，美元兑韩元上扬0.77%，美元兑离岸人民币上涨0.2%

* 标准普尔500指数迷你期货涨0.1%，日股日经指数收低4.84%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.73%，美国10年期公债收益率1.6932%，美国原油期货升4.9%

* 日本央行总裁黑田东彦称，市场动荡非负利率所致

* 叶伦的两难困境：经济下行威胁逼近，但手头已无利器可施

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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