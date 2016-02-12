韩国金融：一些外国央行持续买入韩国债券--企划财政部高官

路透首尔2月12日 - 韩国企划财政部一位高级官员周五称，今年迄今外资对韩国债券的净减持量为3.2万亿韩元(26.4亿美元)，但来自外国央行的资金流入仍然持续。

这位官员对路透表示，上述数字中，包括约2万亿韩元的到期债券，这暗示如果其中部分资金获得再投资，资金流出规模会更小。

市场传闻中国正在抛售韩国债券，但这位官员拒绝对此评论，但补充称，一些外国央行仍在持续买入，但不愿透露是哪些央行。这位官员拒绝具名。(完)