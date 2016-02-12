路透伦敦2月12日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已涨至短线上行通道顶部(今日位于1.1371美元)，我们注意到另一个头部确立，表明上行走势将自此陷入挣扎。我们将退出剩余的多头头寸。目前日内艾略特波浪图显示，汇价将只会回落至1.1215/1.1130区域。我们怀疑昨日高点成为a-b-c修正浪的结束。如果回落至200日移动均线切入位1.1057下方，我们今后的关注点将降低至始自1.0879的上行趋势线。

英镑/美元：走势无变动，我们预计将进一步走软。认为上周高点1.4665为修正上升浪的结束。汇价将回落至20日移动均线切入位1.4372下方，以缓解上档压力，并重新测试1.4151。上周低位低点1.4151成为1月低点1.4083之前的防守位，再往下是较次要的心理关口1.4000区域。2009年1月所及低位1.3502仍是我们中期主要目标。

欧元/日圆：跌至近期低位126.17。我们认为该点位将能够经受住首关考验。日内艾略特波浪图显示，汇价重返128.65将非常困难。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1271 1.1321 -0.44 +3.78 1.0860

美元/日圆 112.50 112.41 +0.08 -6.48 120.30

欧元/日圆 126.78 127.28 -0.39 -2.83 130.47

美元/瑞郎 0.9760 0.9728 +0.33 -2.58 1.0018

英镑/美元 1.4508 1.4475 +0.23 -1.56 1.4738

美元/加元 1.3916 1.3933 -0.12 +0.56 1.3839

美元/离岸人民币 6.5349 6.5280 +0.11 -0.50 6.5680

澳元/美元 0.7096 0.7108 -0.17 -2.46 0.7275

新西兰元/美元 0.6666 0.6715 -0.73 -2.33 0.6825

欧元/瑞郎 1.1005 1.1008 -0.03 +1.09 1.0886

欧元/英镑 0.7766 0.7820 -0.69 +5.42 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4667 9.4881 -0.23 +3.23 9.1705

美元/挪威克朗 8.5954 8.5570 +0.45 -2.76 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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