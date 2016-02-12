全球贵金属：2月11日SPDR黄金持仓上升1.99%，iShares白银持仓未变

投行观点：Evine Live目标价从3.25美元下调至2，评级为买入--B. Riley
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路透2月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三上升1.99%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 23,020,458.0 2月11日 22,571,003.6 2月10日 449,454.4 1.99%
iShares 308,380,861.0 2月11日 308,380,861.0 2月10日 0.0 0.00% (完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 张若琪)
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