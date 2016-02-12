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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 17:14 BJT

《全球汇市》日圆料创2008年末来最大周线涨幅，日本加强口头干预

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1279 1.1321 -0.37 +3.86 1.0860

美元/日圆 112.59 112.41 +0.16 -6.41 120.30

欧元/日圆 126.96 127.28 -0.25 -2.69 130.47

美元/瑞郎 0.9762 0.9728 +0.35 -2.56 1.0018

英镑/美元 1.4509 1.4475 +0.23 -1.55 1.4738

美元/加元 1.3918 1.3933 -0.11 +0.57 1.3839

美元/离岸人民币 6.5366 6.5280 +0.13 -0.48 6.5680

澳元/美元 0.7096 0.7108 -0.17 -2.46 0.7275

新西兰元/美元 0.6655 0.6715 -0.89 -2.49 0.6825

欧元/瑞郎 1.1011 1.1008 +0.03 +1.15 1.0886

欧元/英镑 0.7773 0.7820 -0.60 +5.51 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.4741 9.4881 -0.15 +3.31 9.1705

美元/挪威克朗 8.5979 8.5570 +0.48 -2.74 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/高琦/刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/张若琪)

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