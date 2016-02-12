《全球汇市》日圆料创2008年末来最大周线涨幅，日本加强口头干预

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1279 1.1321 -0.37 +3.86 1.0860
美元/日圆 112.59 112.41 +0.16 -6.41 120.30
欧元/日圆 126.96 127.28 -0.25 -2.69 130.47
美元/瑞郎 0.9762 0.9728 +0.35 -2.56 1.0018
英镑/美元 1.4509 1.4475 +0.23 -1.55 1.4738
美元/加元 1.3918 1.3933 -0.11 +0.57 1.3839
美元/离岸人民币 6.5366 6.5280 +0.13 -0.48 6.5680
澳元/美元 0.7096 0.7108 -0.17 -2.46 0.7275
新西兰元/美元 0.6655 0.6715 -0.89 -2.49 0.6825
欧元/瑞郎 1.1011 1.1008 +0.03 +1.15 1.0886
欧元/英镑 0.7773 0.7820 -0.60 +5.51 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.4741 9.4881 -0.15 +3.31 9.1705
美元/挪威克朗 8.5979 8.5570 +0.48 -2.74 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/高琦/刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/张若琪)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.