CNH动态：离岸即期贬值压力有所释放，人民币期货交投活跃

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透香港2月12日 - 近日离岸人民币即期因美元指数大跌而顺势飙升，尽管周五略有调整但仍维持在去年12月下旬以来的市场高位，联带人民币衍生产品交投持续活跃，香港交易及结算所的美元/人民币期货合约已连续4个交易日录得超过6,000张成交。
港交所数据显示，周四人民币期货合约已连续四个交易日录得超过6,000张成交，合约数目较假期前最后一个交易日（2月5日）多出963张，创出自去年8月12日8,061来的新高。截至2月5日，人民币期货未平仓合约32,009张，刷新纪录。
本地时间16：30分，离岸人民币兑美元即期 小幅走低0.08%至6.5340，盘中走势窄幅波动，交投清淡。上一交易日收报6.5285元。中国银行间外汇交易市场仍在休市。
德国商业银行中国经济学家周浩认为，近期伴随着美元的逐步走弱，人民币面临的贬值压力有所释放。
在过去的一周，全球范围内的银行股票被大面积抛售，发达国家的股市也纷纷进入“熊市”。这似乎也预示着中国股市在周一开盘后，也将很可能面临比较大的抛压。
周浩认为，在这个时点上，中国央行应该考虑降低存款准备金率，以释放此前累积的压力，并为未来可能的市场动荡做好准备。
亦有市场人士表示，人民币期货交投增多，主要由于人民币走势波动，投资者对风险管理对冲需求及投机增加。
香港指标股指周五跌至三年半以来最低收位，恒生指数 收盘跌1.22%至18,319.58点；恒生国企指数 收盘跌1.99%至7,505.37点。恒生指数本周累计下跌5%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.7720/6.7820元，较上日跌0.18%，仍处在去年12月低以来的高位。
美元周五整理跌势，兑主要货币料将录得较大周线跌幅。在全球市场下跌环境下，很多投资者青睐避险的日圆。新兴亚洲货币周五走贬，因整体风险意愿恶化，压过预期美国升息脚步放缓的影响，投资人亦观望中国市场下周结束春节假期恢复交易情况。（完）
(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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