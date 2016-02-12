欧元债市：葡萄牙公债走疲，收益率恐创2012年5月以来最大周线涨幅

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
投资者质疑葡萄牙新政府能否坚持上周五与欧盟执委会协议的预算计划。该预算草案要求间接增税，以符合欧盟对于赤字的限制要求。
葡萄牙还面临失去欧洲央行量化宽松(QE)计划保护的风险。葡萄牙评级只要再被调降一级，便无法达到欧洲央行计划所要求的最低评级标准，维持财政纪律，将是避险评级被降的关键。
“葡萄牙已组建新政府，而其财政政策受到市场质疑，”北欧联合银行(Nordea)固定收益首席分析师Jan von Gerich称。
德国10年期公债收益率 上升4.6个基点至0.22%，脱离周四所及九个半月低位0.13%。然而今年以来仍下跌约40个基点。
意大利10年债收益率 持稳于1.71%左右。穆迪将于周五稍晚对意大利复评，目前的评级为Baa2，评等展望为稳定。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。