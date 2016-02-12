香港个股：红星美凯龙拟在国内发行A股及不超过30亿元人民币超短融

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透香港2月12日 - 中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙 周五称，拟在国内发行A股及不超过30亿元人民币超短期融资券。
该公司在联交所一份声明中称，将寻求股东会批准申请发行最多3.15亿股A股之上市计划，新A股相当于经扩大后股本8%，估计自建议A股发行筹集的资金净额将不超过39.5亿元，优先用于国内商场建设、家居设计及装修服务拓展、O2O家装平台项目、偿还银行贷款等项目。
公司表示，“发行A股将增强本公司的企业形象和品牌影响力，进一步拓宽本公司的融资渠道。”
同时，公司拟在中国发行超短期融资券，规模不超过30亿元，可一次或分期发行，主承销商为浦发银行，发行所得款项用于偿还贷款以及补充公司流动资金。
红星美凯龙于去年6月在香港H股上市，集资72.2亿港元。公司主要股东为红星投资及私募股权公司华平 ，红星投资由公司董事长兼创办人车建兴及其胞妺车建芳持有。
该股周五收跌3.23%，报5.99港元；过去一个月累计跌逾三成。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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