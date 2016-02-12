路透基点：新鸿基地产完成150亿港元贷款，金额高于最初目标--TRLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港地产业巨擘新鸿基地产自行筹办的150亿港元(19.3亿美元)五年期贷款已结案。该公司最初目标为50亿港元。

消息人士说，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到100个基点，贷款协议将很快签署。该交易吸引了17家银行参与。

所筹资金将用于一般企业用途，以及2011年4月一笔50亿港元五年期贷款的再融资。这笔旧贷款是一项总计167.5亿港元双档贷款案的一部分，另一部分为117.5亿港元的循环信贷。这笔双档贷款的利率较Hibor加码75基点。 (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)