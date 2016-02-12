路透调查：泰国去年第四季经济增速料稍放缓，受出口低迷拖累

路透曼谷2月12日 - 泰国经济去年年末增速可能稍微放缓，因出口顽固地低迷对经济活动产生了不利影响，即便是政府加快了支出以期扭转经济。

尽管2014年5月的军事政变令经济恢复了一些稳定，但作为“亚洲四小虎”之一的泰国经济仍难蓄积动能，因国内外的需求都较低迷。

根据路透对分析师的调查，周一公布的数据预计显示10-12月当季泰国经季节调整的国内生产总值(GDP)较第三季增长0.9%。第三季增幅为1.0%。

按年率计算，当季GDP增速预计为2.7%，稍低于7-9月的增长2.9%。

由此2015年全年泰国GDP增幅料为2.8%，高于2014年增长0.9%，后者是三年低点。

“今年经济应该会更好，因政府投资项目扩增。随着经济的改善，旅游业和相关行业将会受益，”酒店营运商Erawan Group总裁Kamonwan Wipulakorn说。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)