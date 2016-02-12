路透调查：泰国去年第四季经济增速料稍放缓，受出口低迷拖累

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透曼谷2月12日 - 泰国经济去年年末增速可能稍微放缓，因出口顽固地低迷对经济活动产生了不利影响，即便是政府加快了支出以期扭转经济。
尽管2014年5月的军事政变令经济恢复了一些稳定，但作为“亚洲四小虎”之一的泰国经济仍难蓄积动能，因国内外的需求都较低迷。
根据路透对分析师的调查，周一公布的数据预计显示10-12月当季泰国经季节调整的国内生产总值(GDP)较第三季增长0.9%。第三季增幅为1.0%。
按年率计算，当季GDP增速预计为2.7%，稍低于7-9月的增长2.9%。
由此2015年全年泰国GDP增幅料为2.8%，高于2014年增长0.9%，后者是三年低点。
“今年经济应该会更好，因政府投资项目扩增。随着经济的改善，旅游业和相关行业将会受益，”酒店营运商Erawan Group总裁Kamonwan Wipulakorn说。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64