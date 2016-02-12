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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 17:37 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收平但周线连三跌，受累于日股下挫和日圆走强

周线跌5%，为今年以来第二大周线跌幅。

“投资人赶在周末前买回，加上指标期胶在1月低位处获得支撑，助市场扳回稍早跌幅。”东京一位不愿具名的交易员称。

“但基本面未变，而且等下周中国市场恢复交易，料受到本周全球市场挫跌的冲击，期胶价格其实还面临进一步下跌的风险，”他表示。

上海期交所本周因中国农历新年假期休市，下周一恢复交易。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤105.9美分，上涨1.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/张若琪)

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