亚洲橡胶：东京期胶收平但周线连三跌，受累于日股下挫和日圆走强

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
周线跌5%，为今年以来第二大周线跌幅。
“投资人赶在周末前买回，加上指标期胶在1月低位处获得支撑，助市场扳回稍早跌幅。”东京一位不愿具名的交易员称。
“但基本面未变，而且等下周中国市场恢复交易，料受到本周全球市场挫跌的冲击，期胶价格其实还面临进一步下跌的风险，”他表示。
上海期交所本周因中国农历新年假期休市，下周一恢复交易。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤105.9美分，上涨1.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/张若琪)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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