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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 17:35 BJT

欧洲个股：蒂森克虏伯称看到钢铁价格接近见底的信号

路透法兰克福2月12日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 首席财务长Guido Kerkhoff周五称，已看到钢铁价格可能接近见底的迹象。这将是该公司赖以实现全年业绩目标的条件。

他表示，当前形势不可持续，客户库存较低，物料需求稳中略升，美国和中国呈现有利价格趋势。

他并重申，蒂森克虏伯将非常愿意参与钢铁行业的整合，不过目前尚无具体进展可汇报。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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