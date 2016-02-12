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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 17:50 BJT

亚洲金属：住友商事称日本第二季铝升水将增至每吨120-130美元

路透东京2月12日 - 日本住友商事 周五表示，4-6月日本铝升水将从本季的每吨110美元增至120-130美元，因进口量减少，令日本当地库存下滑。

日本是亚洲最大铝进口国，日本业者每季同意支付的铝升水价格，是亚洲地区的指标。升水标的为伦敦金属交易所(LME)现货价。

1-3月较2015第四季的升水幅度高出22%，因海外升水增高，且日本国内库存减少。

“铝进口将进一步减少，因日本贸易商社和终端用户希望在3月财年底之前削减库存，”住友商事轻金属贸易组经理Shingi Yamagiwa对记者称。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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