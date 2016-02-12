东南亚股市：多数下跌，印尼股市创一周最低收位

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 323.63 -2.76 -0.85 -2.76 332.82
新加坡 2539.95 1.67 +0.07 -11.89 2882.73
马来西亚 1643.74 -0.21 -0.01 -2.88 1692.51
泰国 1276.49 -4.25 -0.33 -0.90 1288.02
印尼 4714.39 -61.47 -1.29 +2.64 4593.01
菲律宾 6654.45 -8.98 -0.13 -4.28 6952.08
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64