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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 17:59 BJT

东南亚股市：多数下跌，印尼股市创一周最低收位

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 323.63 -2.76 -0.85 -2.76 332.82

新加坡 2539.95 1.67 +0.07 -11.89 2882.73

马来西亚 1643.74 -0.21 -0.01 -2.88 1692.51

泰国 1276.49 -4.25 -0.33 -0.90 1288.02

印尼 4714.39 -61.47 -1.29 +2.64 4593.01

菲律宾 6654.45 -8.98 -0.13 -4.28 6952.08

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/张明钧)

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