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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 18:02 BJT

全球政经：俄罗斯和沙特外交部长将在慕尼黑会面--报导

路透莫斯科2月12日 - 多家俄罗斯新闻通讯社援引该国代表团一位消息人士的话称，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)计划周五在慕尼黑安全会议的间隙与沙特外长会面。

俄罗斯和沙特分别支持叙利亚冲突中对立的两方，两国也在国际石油出口中扮演着关键角色。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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