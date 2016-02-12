全球政经：俄罗斯和沙特外交部长将在慕尼黑会面--报导

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透莫斯科2月12日 - 多家俄罗斯新闻通讯社援引该国代表团一位消息人士的话称，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)计划周五在慕尼黑安全会议的间隙与沙特外长会面。
俄罗斯和沙特分别支持叙利亚冲突中对立的两方，两国也在国际石油出口中扮演着关键角色。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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