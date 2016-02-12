马来西亚期市：棕榈油延续涨势，追随其它植物油并受马币走软提振

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
“在隔夜豆油上涨和空头回补的提振下，棕榈油也上升，”一位吉隆坡的交易员说。
“交易员押注马币会走强，不过现在正走弱，所以有空头回补。”
马币兑美元在周五晚盘下跌0.7%，报4.1670。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将攀升至2,672马币，因目前已经突破阻力位2,585马币。
美国3月豆油期货 上涨0.4%。(完)
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(编译/审校 郑茵/王洋)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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