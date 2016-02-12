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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 18:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油延续涨势，追随其它植物油并受马币走软提振

“在隔夜豆油上涨和空头回补的提振下，棕榈油也上升，”一位吉隆坡的交易员说。

“交易员押注马币会走强，不过现在正走弱，所以有空头回补。”

马币兑美元在周五晚盘下跌0.7%，报4.1670。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将攀升至2,672马币，因目前已经突破阻力位2,585马币。

美国3月豆油期货 上涨0.4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 郑茵/王洋)

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