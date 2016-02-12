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投行观点：瑞穗将高通目标股价从51美元调降至47美元，评级为中性
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2016年 2月 12日 星期五 20:02 BJT
投行观点：瑞穗将高通目标股价从51美元调降至47美元，评级为中性
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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