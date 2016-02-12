国际油市：亚洲燃料油市场继续面临压力，因库存高企局面未改

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透新加坡2月12日 - 新加坡高硫燃料油市场周五继续面临下行压力，贸易商表示，这是因供应方库存上升，尽管由于农历新年的原因，交投不旺的态势已持续了一整周。
180cst和380cst燃料油的近月跨期价差分别下跌0.25美元，收盘每吨分别较新加坡报价贴水3.50美元和贴水3美元。
380cst燃料油现货价差周五也下滑，下跌0.09美元至每吨较新加坡报价贴水2.48美元。
不过截至2月12日的一周，380cst燃料油现货价差从每吨较新加坡报价贴水2.73美元上涨0.15美元，而近月跨期价差从周初的每吨较新加坡报价贴水2.75美元下跌0.25美元。
“市场仍然很淡静，不过我们看到有来自卖方的很大压力，因供应方库存很大，”一位在新加坡的交易员说。
在此之前，自1月末、2月初以来西方套利船货的到岸一直推迟。
除了西方的套利船货，“我们看到有很多自波斯湾的供给，尤其是来自阿联酋和沙特的供给，”另一位在新加坡的交易员说。
据汤森路透Oil Research and Forecast编纂的数据和预测，今年1月和2月自中东至东亚的船货到岸量平均为145万吨，2015年则为平均107万吨，2014年平均为87万吨。
在日本，日本电气事业连合会周五公布的数据显示，电力公司1月消耗燃料油480万桶，较上年同期下滑29.7%。
另一方面，1月日本10家地区公用事业企业的燃料油采购量同比下降43.3%至稍低于400万桶。
据日本能源经济研究所(Institute of EnergyEconomics Japan)，今年1月的发电量同比下降3.2%，但日本的燃料油需求，尤其是发电用燃料油需求，预计将继续下降，因企业专用其它替代燃料。
新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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