国际油市：亚洲柴油裂解价差升至逾一个月高位

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透新加坡2月12日 - 亚洲柴油裂解价差周五重返两位数水准，达到逾一个月高位，交易员表示这受益于印度的现货需求。
路透数据显示，燃料油3月裂解价差跳涨1.14美元至每桶较迪拜原油高10.64美元，为1月7日以来最高水准。
印度斯坦石油公司(HPCL)正在寻求进口柴油，这是多年来的首次。行业消息人士称印度国内市场的柴油需求正在上升。
交易员表示尚不清楚该公司为何在现货市场上求购柴油，但现货需求可能会提振亚洲柴油的裂解价差。
一位业内消息人士称，HPCL上次进口柴油还是在2010年。
一位船舶经纪人表示，与此同时贸易商正在询价，从韩国租赁新建造的船舶，可能是用作浮动存储装置。
贸易商表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售一批2月高硫柴油船货，之前已出售一批低硫柴油船货。
新加坡现货市场上，有两笔柴油交易达成，无航煤交易达成。
嘉吉以每桶36.70美元从永顺油品(Winson Oil)买入15万桶船期为2月27日-3月2日的500ppm含硫柴油。
兴隆以每桶较新加坡2月15-29日平均报价升水1.10美元的价格，向维多出售150,000桶10ppm含硫柴油，船期为3月3-7日。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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