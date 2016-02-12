国际油市：亚洲汽油裂解价差接近两周高点，石脑油供应过剩缓解

路透新加坡2月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跳涨23%至将近两周高点每吨78.90美元，由于下月从欧洲、地中海和美国运抵东方的船货减少，市场供应过剩的局面有所缓和。
交易员表示，卖方仍有时间敲定3月下半月运抵亚洲的船货，但迄今为止初步预定的数量不足130万吨，1月为220万吨，本月至少也有170万吨。
交易商表示，由于缺乏价格合适的替代原料液化石油气(LPG)，因此石化厂商主要依赖石脑油作为主要燃料。
鉴于卖方基本面改善，交易员表示，韩国LG化学购买3月下半月运抵的石脑油成本加运费最低将较日本报价每吨贴水3美元。
亚洲汽油裂解价差也连续第二日上扬，触及每桶8.72美元，但仍低于1月时平均每桶15.32美元的价格。
交易商预期高供应水平将在本月持续，到3月底或4月初裂解价差可能回归到双位数水平。
新加坡现货市场完成六笔交易：
贡渥(Gunvor)向联合石化出售92号汽油船货，船期为3月3-7日，离岸价格每桶较新加坡92号汽油报价贴水0.50美元。
PTT亦向兴隆出售92号汽油船货，船期为3月8-12日，价格为每桶39.60美元。
维多向壳牌出售95号汽油船货，船期为2月29日至3月4日，每桶较新加坡92号汽油升水2.80美元。
维多继续出售另一批95号汽油船货给BP，但船期为3月9-13日，较新加坡92号汽油价格每桶升水2.70美元。
道达尔向卢克石油(Lukoil)出售4月上半月石脑油船货，每桶价格为310美元，并与买家Socar敲定3月下半月与4月上半月石脑油价差为每吨0.50美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 王洋)