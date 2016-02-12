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市场报道 | 2016年 2月 12日 星期五 21:53 BJT

标题新闻：美国劳工部重新计算2011-2015年季节调整因素，12月最终需求PPI仍较前月下降0.2%

PPI： 生产者物价指数

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