金属期市：期铜受美国经济数据提振收高1.2%，屏息以待中国市场周一开市

* 美国零售销售数暗示经济成长加速
* 中国市场将在周一开市，交易商屏息以待
* 铅价触及7月来最高水准
路透伦敦2月12日 - 期铜周五上涨，与原油和股市一起走坚，此前美国经济数据令投资人冀望经济成长复苏加速，但中国市场将在下周开市，金属投资者惴惴不安。
1月美国消费者支出重拾动能，因美国家庭增加购买各类商品，美国经济成长在去年底放缓后有望加速。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨1.2%，报每吨4,500美元，但本周周线下跌近3%，为约一个月来最大周度跌幅。
银行股大跌，全球可能面临金融危机以及对美联储不顾美国经济放缓的迹象仍加息的忧虑，令对全球经济成长的担忧加剧。
不过，美联储主席叶伦周四强调，美国利率在“正常化”上没有“预设”路径。
纽约联储总裁杜德利周五表示，鉴于低通胀，美联储政策“相当宽松”。他说，美国低通胀对美国经济扩张构成的风险不大。
“基本金属和原油市场人气略为好转。市场越来越怀疑美联储会否再次加息。昨日实际在消化(可能)减息，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说。
不过，中国市场周一开市，结束为期一周的春节假期，基本金属市场将可能面临新的压力。
“欧美股市下挫，上海股市可能补跌，这通常会波及基本金属市场，”一金属交易商表示，“但仍有一些回补空头(的可能性)。”
期镍劲涨3%，收报每吨7,820美元，但本周大跌4.5%，在周三曾降至13年低点7,550美元。
三个月期铅 攀升1.3%，收报每吨1,850美元，为2015年7月来最高，期锌 收盘持平在每吨1,705美元。期铝 收涨1%，报1,500美元。
期锡收盘时没有成交，买盘最后报15,400美元，较昨日下跌1.1%。(完)