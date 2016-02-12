纽约期市：阿拉比卡咖啡跳涨，因回补空头和其他商品市场走坚

路透纽约/伦敦2月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五放量上涨，受助于其他商品市场走高和期权相关的回补空头，这轮回补空头一度使3月/5月合约贴水收窄至11个月来最小水平。本周阿拉比卡咖啡期货下跌。
原糖和可可期货也上涨，跟随原油和股市涨势。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 急升超过3%，可望录得8月来最大单日涨幅。
周一为美国总统日假期，纽约软商品市场将休市。
ICE-5月阿拉比卡咖啡 收涨2.5美分，或2.2%，报每磅1.175美元，但本周下跌4%。
阿拉比卡咖啡期货价格受到回补空头提振，3月/5月合约贴水KCH6-K6一度收窄至每磅1.50美元，此为11个月最小。交易商说，3月阿拉比卡咖啡期权在周四到期，迫使许多投资者在期货市场回补空头头寸。
交易商还指出，交易所认证的阿拉比卡咖啡库存连续第二日大幅减少，周四减少约1.5万包，扶助支撑价格。
3月罗布斯塔咖啡 收涨37美元，或2.7%，报每吨1,419美元。
3月原糖合约 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅13.15美分，本周下跌0.9%。5月白糖期货 收跌2.20美元，或0.6%，报每吨378.50美元。
3月伦敦可可 收涨48英镑，或2.4%，报每吨2,060英镑。5月纽约可可 收升74美元，或2.6%，报每吨2,874美元，本周录得3.3%的升幅，为11月中来最大。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)