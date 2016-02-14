重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因美国零售销售数据强劲

* 公债价格回吐本周录得的涨幅，因美股和油价反弹

* 1月美国零售销售数据强于预期

* 纽约联储总裁杜德利称讨论负利率是“为时过早”

路透纽约2月12日 - 美国公债收益率周五上涨，因股市走坚，此前数据显示1月美国消费者支出重获动能，暗示经济放缓可能没有许多投资者近几周所担忧的那么严重。

美国公债结束此前的涨势。投资者担心全球经济放缓引发避险需求和对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在这情况下将可在今年再次加息的疑虑日益加重，令公债价格节节上涨。

美国商务部称，上月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售增长0.6%，12月确定为下降0.3%。

“零售销售数据良好令公债收益率反弹，且在本周整周出现的避险交易现在似乎已消退，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones说。

其他数据显示，1月美国进口物价连续第七个月下降，因油品价格不断下跌。

纽约联储总裁杜德利的讲话也向公债价格施压。杜德利称，美国经济“有一些动能”，目前讨论实施负利率的可能性“简直是为时过早”。

“鉴于市场近期波动，杜德利的讲话较预期的更乐观，但他的信心可能是受到强劲的零售销售数据提振，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

投资者将部份资金放回风险资产上。美股上扬，油价暴涨最多12%。

不过，投资人担心通胀，这会使美国公债收益率维持在相对低的水准。

指标10年期美债 价格尾盘跌27/32，收益率从周四尾盘的1.644%升至1.737%。

30年期美债 价格尾盘骤降1-13/32，收益率从周四的2.520%升至2.588%。

美国股市标准普尔500指数收涨1.95%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (-04/32) 0.702

五年期公债 100-28/32 (-13/32) 1.191

10年期公债 98-32/32 (-27/32) 1.736