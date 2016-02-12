加拿大股市：受油价猛涨提振反弹2.4%，能源股和银行股引领涨势

投行观点：特斯拉汽车目标价从242美元上调至305--摩根士丹利
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路透多伦多2月12日 - 加拿大主要股指周五在连跌五日后反弹，由银行股和能源股领涨，因原油价格猛升和美国零售销售数据提振投资者对美国经济成长的信心。
金融市场恢复相对温和的走势，此前一周金融市场震荡，因投资者担心负利率对银行盈利造成的影响。
1月美国消费者支出重拾动能，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息的可能性。
加拿大主要股指本周下跌3%，周四曾触及三周低位，因企业业绩令人失望，加重投资者对全球经济的担忧。
能源股周五劲升3.3%，因报导称石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产，刺激全球油价飙升多达12%。
整体金融服务类股上扬3.6%。
多伦多证交所 S&P/TSX 综合指数 收高293.87点，或2.43%，报12,381.24点。10大类股全数上涨。
多伦多证交所 S&P/TSX 综合指数今日涨幅为1月22日收高2.94%以来最大，且为去年8月来第二大单日涨幅。(完)
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