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亚洲 | 2016年 2月 14日 星期日 08:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 60.89 +0.32 +0.53 2927506

京东 23.13 +0.23 +1.00 13903599

新浪 41.85 +1.58 +3.92 584457

搜狐 44.22 +2.24 +5.34 309657

网易 138.43 +1.58 +1.15 1229137

百度 152.73 +11.52 +8.16 5586536

台湾

台湾积体电路 22.24 +0.24 +1.09 1352475

联电 1.93 -0.01 -0.52 272368

日月光 5.05 +0.10 +2.02 211424

矽品精密 7.42 +0.03 +0.41 1905366

和信超媒体 2.88 +0.04 +1.41 22031

友达 2.49 +0.05 +2.05 99441

中华电信 31.47 +0.11 +0.35 83288

台湾国际航电 34.36 +0.52 +1.54 1059371

香港

中国移动 53.21 +0.82 +1.57 170844

中国联通 10.54 +0.08 +0.76 134558

中国电信 47.24 +2.11 +4.68 12569

中芯国际 4.17 +0.11 +2.71 5732

电讯盈科 5.98 +0.04 +0.67 2660

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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