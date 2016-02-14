《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 60.89 +0.32 +0.53 2927506
京东 23.13 +0.23 +1.00 13903599
新浪 41.85 +1.58 +3.92 584457
搜狐 44.22 +2.24 +5.34 309657
网易 138.43 +1.58 +1.15 1229137
百度 152.73 +11.52 +8.16 5586536
台湾
台湾积体电路 22.24 +0.24 +1.09 1352475
联电 1.93 -0.01 -0.52 272368
日月光 5.05 +0.10 +2.02 211424
矽品精密 7.42 +0.03 +0.41 1905366
和信超媒体 2.88 +0.04 +1.41 22031
友达 2.49 +0.05 +2.05 99441
中华电信 31.47 +0.11 +0.35 83288
台湾国际航电 34.36 +0.52 +1.54 1059371
香港
中国移动 53.21 +0.82 +1.57 170844
中国联通 10.54 +0.08 +0.76 134558
中国电信 47.24 +2.11 +4.68 12569
中芯国际 4.17 +0.11 +2.71 5732
电讯盈科 5.98 +0.04 +0.67 2660
(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。