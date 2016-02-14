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市场报道 | 2016年 2月 14日 星期日 15:11 BJT

全球贵金属：2月12日SPDR黄金持仓减少0.71%，或5.06吨

路透2月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四的716.01吨减少0.71%，至710.95吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周四的23,020,458.01盎司减至22,857,891.18盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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