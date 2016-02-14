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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:31 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,854,379口)

544,800 356,923 586,476 622,695 823,581 1753971 1766980 100,408 87,399

较2月2日变动(未平仓合约：减少1,224口)

-1,020 7,976 -1,624 -6,044 -10,944 -8,688 -4,592 7,464 3,368

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 19.2 31.6 33.6 44.4 94.6 95.3 5.4 4.7

各类交易商数量(总计为421家)

131 155 171 103 112 338 350

(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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