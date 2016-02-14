美国经济：纽约联储总裁杜德利称经济动能良好，目前无需讨论负利率

路透纽约2月12日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五指出，尽管近来美国金融状况趋紧将反映到美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期的政策决议，但目前讨论采取负利率来刺激经济，其实“远远过早”。

“在我看来，目前还不必讨论到这个议题。”杜德利在一场新闻会被问到是否可能采行负利率时对记者表示。”

他表示，美国经济有“相当的”动能，将帮助抵销来自海外的疲弱；他承认由于油价下跌的拖累，目前预计通胀要回到美联储2%的目标会需要较长时间。

他说，尽管美国金融状况“过去几个月来明显趋紧，...但其中有细微差别：尽管股市有相当大的跌幅，最近几周我们已看到美元其实稍稍回软，美国公债收益率已大幅下降。因此即便以金融形势而言不能说全部朝一个方向发展。”

杜德利的评论暗示，美联储仍在估量股市重挫会造成多大影响。部分分析师称股市大跌可能暗示衰退即将到来。

“如果金融状况吃紧，且持续紧绷，那么我们评估货币政策时需将此纳入考量。”杜德利说。“我认为，目前观察到的情况较多是反映海外形势的发展，而非美国的情况。”他补充道，问题仍在于中国经济增长和新兴市场经济体的韧性。

全球发展及金融状况“将大大反映在下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议决议。”

杜德利对美联储是否考虑负利率的臆测泼了冷水。

“我认为讨论那个议题太过早了。”他说。