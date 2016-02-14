澳新经济指标预测--2月15日-2月22日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月15日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- -0.5% 0200 新西兰公债海外持有比例 1月 -- 63.8% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 +1.40% +1.60% (较上年同期) +5.2% +5.7% 2月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月17日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -- +1.6% 产出物价 -- +1.3% 2月18日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.5 减少0.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.76 就业参与率 65.2% 65.1% 失业率 5.8% 5.8% 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。