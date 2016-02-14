日韩经济指标预测--2月15日-2月22日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日当周 2月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +0.3% (环比年率) -1.2% +1.0% 2月15日(一) 0300 韩国L货供额 12月 -- +7.8% 0430 日本工业生产修正值 12月 -- -1.4% 产能利用率指数(较前月) 12月 -- -0.1% -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差53 出口 -- -18.5% 进口 -- -20.1% 2月16日(二) 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 4.7% -14.4% (较上年同期) -3.1% +1.2% -- 韩国央行利率决议 2月 1.50% 1.50% 2月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,540 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,104 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,802 顺差1,402 出口(较上年同期) -11.3% -8.0% 进口(较上年同期) -16.0% -18.0% 2月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- -3.9% (较前月) -- -0.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 2月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月22日当周 2月22日(日) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。