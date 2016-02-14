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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:30 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约: 200,208口

78,697 68,979 21,113 86,427 93,578 186,237 183,670 13,971 16,538

较2月2日变动(未平仓合约：增加: 2,576口

-635 21,045 -1,306 2,594 -19,506 653 233 1,923 2,343

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.3 34.5 10.5 43.2 46.7 93.0 91.7 7.0 8.3

各类交易商数量(总计为: 297家)

102 115 73 60 51 193 215

(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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