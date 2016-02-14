美国与加拿大经济指标预测--2月15日-2月22日****

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月15日当周
2月15日(一)
暂无重要经济数据公布
2月16日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0%
1330 美国纽约联储制造业指数 2月 负10.00 负19.37
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 60 60
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384
2月17日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 117.7 114.9
建筑许可年率(万户) 120.0 120.4
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -0.6% -1.0%
(较前月) -0.2% -0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.4% +0.3%
(较前月) +0.1% +0.2%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.4%
产能利用率 76.7% 76.5%
制造业产出(较前月) +0.3% -0.1%
2月18日(四)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 +0.2% +1.8%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月13日当周 -- 26.9
四周均值(万人) -- 28.125
续请失业金人数(万人) 2月6日当周 -- 223.9
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负2.8 负3.5
1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%
2月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.7% +1.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.5% +1.1%
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +0.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.1%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1%
2月22日当周
2月22日(一)
1330 美国全国活动指数 1月 -- 负0.22
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.4
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。