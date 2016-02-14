CFTC报告：COMEX期铜2月9日持仓报告(表)

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年2月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约: 189,518口
63,452 90,280 29,756 82,362 51,598 175,570 171,634 13,948 17,884
较2月2日变动(未平仓合约：减少12,164口)
-110 -8,793 -4,446 -8,544 2,619 -13,100 -10,620 936 -1,544
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.5 47.6 15.7 43.5 27.2 92.6 90.6 7.4 9.4
各类交易商数量(总计为: 268家)
76 128 67 46 41 154 214
(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。