版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:30 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月9日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年2月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约: 189,518口

63,452 90,280 29,756 82,362 51,598 175,570 171,634 13,948 17,884

较2月2日变动(未平仓合约：减少12,164口)

-110 -8,793 -4,446 -8,544 2,619 -13,100 -10,620 936 -1,544

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.5 47.6 15.7 43.5 27.2 92.6 90.6 7.4 9.4

各类交易商数量(总计为: 268家)

76 128 67 46 41 154 214

(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐