版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 06:32 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月9日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约: 410,833口

201,754 103,326 45,747 121,357 226,280 368,858 375,353 41,975 35,480

较2月2日变动(未平仓合约：增加31,648口)

24,786 -820 -422 4,888 32,456 29,252 31,214 2,396 434

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.1 25.2 11.1 29.5 55.1 89.8 91.4 10.2 8.6

各类交易商数量(总计为:345家)

160 113 79 43 58 239 219

(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐